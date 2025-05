Mutirão de Empregos oferece mais de 100 vagas em Limeira; ação segue até quarta-feira (28) Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove até quarta-feira (28) um mutirão de empregos com mais de 100 vagas disponíveis em 53 diferentes funções. A ação acontece no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no Pátio Office – anexo ao Pátio Limeira Shopping – e conta com a participação de 22 empresas. Somente na manhã desta segunda-feira (26), cerca de 80 candidatos passaram pelo local para entregar currículos, participar de entrevistas e receber orientações sobre o mercado de trabalho.

Não perca a chance de se candidatar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Americana confirma óbito por dengue ocorrido em abril

De inteligência artificial a inovação no varejo: Campinas Innovation Week terá trilhas temáticas

Estudantes de Santa Bárbara recebem visita de ex-jogadora da seleção brasileira de basquete