Mutirão garante atendimento veterinário a mais de 100 animais no DPBEA
Mais de 100 animais acolhidos no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) receberam atendimento veterinário em um mutirão realizado nesta quinta-feira, 4 de setembro. No total, o Departamento abriga 47 cães, 70 gatos e 2 cavalos. Os demais animais serão atendidos em nova ação na próxima semana.
