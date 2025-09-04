Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Mutirão garante atendimento veterinário a mais de 100 animais no DPBEA

Os demais animais serão atendidos em nova ação na próxima semana   Mais de 100 animais acolhidos...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Mais de 100 animais acolhidos no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) receberam atendimento veterinário em um mutirão realizado nesta quinta-feira, 4 de setembro. No total, o Departamento abriga 47 cães, 70 gatos e 2 cavalos. Os demais animais serão atendidos em nova ação na próxima semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.