Nando Reis se apresenta no SESI Limeira em agosto

No dia 2 de agosto, o cantor e compositor Nando Reis fará um show no CAT SESI Limeira, dentro do projeto Circuito Todos os Sons, do SESI Música – Série Popular. A apresentação está marcada para começar às 20h e terá entrada gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

