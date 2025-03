Nattan se apresenta no Aniversário da CB neste sábado (29) em Campinas Um dos maiores nomes da música na atualidade, Nattan é reconhecido pelo seu carisma e... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 07h46 (Atualizado em 29/03/2025 - 07h46 ) twitter

Um dos maiores nomes da música na atualidade, Nattan é reconhecido pelo seu carisma e energia em cima dos palcos. Desta vez, o cantor desembarca em Campinas, para um verdadeiro espetáculo, no São José Polo Clube, no evento em comemoração ao Aniversário da CB Produções. A abertura está prevista para às 14h e os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresse.com.

Não perca a chance de ver Nattan ao vivo!

