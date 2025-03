Neve cobre Espanha e gera alertas com imagens encantadoras; veja Ignacio Pozo/XAs intensas tempestades que atingiram a Espanha neste fim de semana deixaram as serras... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h47 ) twitter

Ignacio Pozo/XAs intensas tempestades que atingiram a Espanha neste fim de semana deixaram as serras cobertas por um manto branco, com imagens impressionantes, especialmente na estação de esqui de Sierra Nevada. Com 67 quilômetros de terreno esquiável, 86 pistas abertas e 15 teleféricos em operação, a estação tem sido um destino popular para esquiadores e turistas, aproveitando as ótimas condições de neve.

Para mais detalhes sobre essa bela paisagem e os impactos da neve, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

