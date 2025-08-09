Neve e frio intenso marcam o amanhecer em cidades do Rio Grande do Sul
No início da próxima semana, o frio avançará sobre o centro-sul do Brasil, atingindo também...
No início da próxima semana, o frio avançará sobre o centro-sul do Brasil, atingindo também áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.
No início da próxima semana, o frio avançará sobre o centro-sul do Brasil, atingindo também áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este fenômeno raro e suas consequências.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este fenômeno raro e suas consequências.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: