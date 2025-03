Neymar responde a críticas de influenciador santista: ‘Fica quieto’

Neymar responde a críticas de influenciador santista: ‘Fica quieto’ Uma publicação do influenciador santista César Augusto no domingo (9) gerou polêmica ao criticar Neymar Jr.... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 08h46 ) twitter

Uma publicação do influenciador santista César Augusto no domingo (9) gerou polêmica ao criticar Neymar Jr. O criador de conteúdo, que tem mais de 90 mil seguidores no Instagram, questionou o fato de o jogador não ter atuado contra o Corinthians, mas ter marcado presença no desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí no fim de semana anterior à partida. De acordo com o clube, Neymar permaneceu no banco de reservas devido a dores na coxa esquerda.

Para saber mais sobre a resposta de Neymar e toda a polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

