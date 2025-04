No Abril Verde, servidores de Campinas são orientados a colocar em dia os exames periódicos Foto: Prefeitura de CampinasUma das ações do Abril Verde, mês de conscientização sobre segurança e... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasUma das ações do Abril Verde, mês de conscientização sobre segurança e saúde no trabalho, é a orientação aos servidores sobre a importância de manter em dia os exames periódicos, que são uma importante ferramenta na prevenção ou na identificação precoce de doenças ocupacionais. Os exames são feitos pelo DPSS (Departamento de Promoção à Saúde do Servidor) da Prefeitura de Campinas e podem ser agendados pelo telefone 2515-7176.

Saiba mais sobre a importância dos exames periódicos e as orientações para os servidores no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

Leia Mais em Portal Veloz:

Região Administrativa de Campinas têm o maior volume de investimentos na indústria em São Paulo nos últimos 3 anos

Receita apreende carga de Mounjaro avaliada em R$ 1 milhão no aeroporto de Recife

CPI das Apostas pede convocação e investigação financeira do filho de Deolane Bezerra