No G4 do Grupo B, Ponte Preta visita o Coritiba nesta quarta (23) pelo Brasileiro Sub-20 Foto: Reprodução/Ponte PretaMais uma vez como visitante, a Ponte Preta tem duelo direto contra o... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Ponte PretaMais uma vez como visitante, a Ponte Preta tem duelo direto contra o Coritiba nesta quarta-feira (23), às 15h, no CT Bayard Osna, na região metropolitana de Curitiba, pela quinta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

Leia Mais em Portal Veloz:

São Paulo enfrenta Libertad com oito desfalques; veja brasileiros na rodada

Quem é o próximo? A saga do Corinthians em busca de um técnico após ‘não’ de Tite

Audiência pública em Piracicaba debate engarrafamentos em obras na Geraldo de Barros