Noite romântica sob as estrelas: Observatório de Campinas terá evento no Dia dos Namorados A presença da Lua Cheia promete tornar a experiência ainda mais especial No próximo dia... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A presença da Lua Cheia promete tornar a experiência ainda mais especial. No próximo dia 12 de junho, o Observatório Municipal de Campinas “Jean Nicolini”, localizado no distrito de Joaquim Egídio, prepara uma programação especial para casais e amantes da astronomia celebrarem o Dia dos Namorados de forma única: sob o brilho da Lua Cheia e das constelações visíveis no céu de outono.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

PlaNAU: Campinas sedia oficina regional do Plano Nacional de Arborização Urbana nesta terça-feira

Procon Campinas divulga pesquisa de preços de produtos típicos das festas juninas; variação chega a 651%

João Fonseca salta para 57ª colocação e conquista o melhor ranking da carreira