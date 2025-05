Nota oficial da RFTV e Portal Veloz fala sobre ameaça sofrida por apresentador da emissora

Portal Veloz |Do R7

NOTA OFICIAL

A RFTV e o Portal Veloz vêm, por meio desta, informar que, na noite de quinta-feira, 29 de maio, o apresentador Edison Augusto Fernandes, conhecido como Edinho, foi alvo de injustas ameaças por parte de um indivíduo armado, no momento em que deixava as dependências da emissora e se dirigia ao seu veículo, estacionado na via pública.

