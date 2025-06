Nova Europa em Campinas recebe Consultório Veterinário Móvel a partir de segunda-feira Unidade ficará no Bosque do Guarantãs até o dia 31 de julho; veja os horários... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h37 ) twitter

Unidade ficará no Bosque do Guarantãs até o dia 31 de julho; veja os horários de atendimento A partir da próxima segunda-feira, 30 de junho, moradores da região do Nova Europa, em Campinas, poderão contar com o atendimento veterinário gratuito oferecido pelo Consultório Veterinário Móvel. A estrutura estará instalada no Bosque dos Guarantãs, localizado na Rua Santa Rita do Passa Quatro, 706. O consultório ficará no local até o dia 31 de julho.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e saber mais sobre os serviços oferecidos!

