Nova geração do HB20 já está em testes pelo Brasil Reprodução/Instagram/@placaverdeA geração do HB20 é esperada há alguns anos visto que a última modificação de plataforma do...

Reprodução/Instagram/@placaverdeA geração do HB20 é esperada há alguns anos visto que a última modificação de plataforma do compacto é de 2019. Em 2022 ele recebeu suas últimas modificações e embora seja um dos modelos mais vendidos do mercado é natural que a Hyundai esteja preparando novidades. Depois de vários flagras na Coreia do Sul, desta vez o perfil Placa Verde registrou o carro no interior de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova geração do HB20!

Leia Mais em Portal Veloz: