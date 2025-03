Nova Odessa anuncia reajuste salarial de 5,06% aos servidores; Cesta Básica mensal salta 17,62%, para R$ 1.070 Foto: Prefeitura de Nova OdessaA Prefeitura de Nova Odessa assegurou nesta quinta-feira (20), em reunião... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de Nova OdessaA Prefeitura de Nova Odessa assegurou nesta quinta-feira (20), em reunião com a diretoria do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos), a reposição integral da inflação acumulado nos últimos 12 meses nos salários, de 5,06%, conforme o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE.

Para mais detalhes sobre este importante reajuste e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

