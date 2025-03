Novas leis autorizam operações de crédito para mobilidade urbana e infraestrutura em Sorocaba Foto: Câmara de SorocabaForam publicadas no Jornal do Município duas novas leis de autoria do... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: Câmara de SorocabaForam publicadas no Jornal do Município duas novas leis de autoria do Executivo que autorizam a Prefeitura de Sorocaba a contratar operações de crédito para investimentos em mobilidade urbana, infraestrutura e drenagem. As medidas fazem parte do Programa “Novo PAC” e visam modernizar os serviços essenciais da cidade.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

