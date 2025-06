Novo acelerador linear do Centro de Oncologia de Limeira aguarda autorização federal para iniciar funcionamento Foto: Divulgação/Santa Casa de LimeiraInaugurado no dia 24 de maio, o novo acelerador linear do...

Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share