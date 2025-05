Novo caso de gripe aviária é confirmado no RS Reprodução/Record Um novo caso de gripe aviária foi confirmado em um joão-de-barro em Montenegro, Rio... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 08h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h57 ) twitter

Reprodução/Record Um novo caso de gripe aviária foi confirmado em um joão-de-barro em Montenegro, Rio Grande do Sul, na tarde desta quarta-feira (28). A Secretaria de Agricultura esclarece que não há novos focos em granjas comerciais. O estado afirmou que segue vigilante, realizando coletas e monitoramento. No zoológico de Sapucaia do Sul, 150 mortes de aves foram confirmadas, mantendo o local fechado. Ainda não existe uma data para reabertura.

