Novo Centro: projeto para requalificação da região central de Americana é apresentado; confira

Foto: Prefeitura de AmericanaO prefeito de Americana, Chico Sardelli, apresentou, nesta segunda-feira (7), o projeto Novo Centro, iniciativa que tem como objetivo promover a requalificação da região central do município por meio do incentivo à construção de empreendimentos residenciais e comerciais, impulsionando o desenvolvimento econômico da cidade. O projeto foi lançado em coletiva de imprensa realizada no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal.

O projeto foi lançado em coletiva de imprensa realizada no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal.

