Novo reservatório do São Vito recebe interligações elétricas em Americana

Foto: Prefeitura de AmericanaO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana avançou com mais uma etapa de construção do novo Centro de Reservação do São Vito (CR-1). Nesta semana, teve início a instalação elétrica, em conjunto com a CPFL Paulista. “As obras de instalação do novo reservatório avançaram mais uma fase com os trabalhos de interligação das instalações elétricas. A CPFL deverá proceder a energização da rede e, posteriormente, iniciaremos a etapa de serviços da parte elétrica interna da unidade e a fase de testes dos equipamentos. A nova estrutura vai ampliar o sistema de reservação de água do bairro”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli. O CR-1 tem capacidade para 2,1 milhões de litros e já recebeu instalações hidráulicas, caixas de alvenaria e instalação de gradil. A unidade, que já armazena 1,6 milhão de litros de água com o elevado, passará a contar com 3,7 milhões de litros para abastecer cerca de 20 mil moradores da região.

Saiba mais sobre essa importante obra no abastecimento de água em Americana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

