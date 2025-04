Novo Terminal Ouro Verde já atende usuários: BRT campineiro está 100% operacional Foto: Prefeitura de CampinasO primeiro dia de funcionamento do novo Terminal BRT Ouro Verde marcou... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 09h21 (Atualizado em 26/04/2025 - 09h21 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO primeiro dia de funcionamento do novo Terminal BRT Ouro Verde marcou a total operação do BRT campineiro, nesta sexta-feira, 25 de abril. O espaço é atendido pelas linhas BRT10 (Ouro Verde) e BRT11 (Vida Nova). Educadores e agentes da mobilidade urbana da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) distribuíram folhetos informativos e orientaram os usuários, logo no início do pico da manhã.

