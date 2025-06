Novos semáforos serão ativados na região do DIC IV a partir desta quinta-feira A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária, beneficiando pedestres, motociclistas e motoristas que... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h36 ) twitter

A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária, beneficiando pedestres, motociclistas e motoristas que transitam pela região Motoristas que circulam pela região do DIC IV (Conjunto Habitacional Lech Walesa) e Parque Vista Alegre, em Campinas, devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta quinta-feira, 5 de junho. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai ativar novos semáforos no cruzamento da Avenida Pastor João Prata Vieira com a Rua Maria Dolores, a partir das 10h. Eles contam com focos dedicados para a travessia de pedestres, acionados por botoeiras.

