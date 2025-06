Núcleo de Especialidades de Americana expõe pacientes ao sol, chuva e à falta de sigilo, aponta vereador Foto: Câmara de AmericanaO vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a construção de uma cobertura na área externa e a instalação de divisórias entre as mesas de atendimento do Núcleo de Especialidades. De acordo com o parlamentar, o objetivo das medidas é garantir mais privacidade aos pacientes durante o acolhimento e melhorar o conforto de quem aguarda atendimento no local. “Hoje, os atendimentos iniciais são realizados em mesas próximas e sem nenhum tipo de separação, o que expõe informações pessoais e de saúde dos pacientes. Isso fere o princípio do sigilo e da dignidade no atendimento público”, destaca Gualter.

