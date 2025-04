Número de cirurgias eletivas sobe 34,7% no SUS de Campinas Foto: Prefeitura de CampinasO SUS Municipal de Campinas elevou em 34,7% o número de cirurgias... Portal Veloz|Do R7 22/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO SUS Municipal de Campinas elevou em 34,7% o número de cirurgias eletivas realizadas em 2024, no comparativo com o ano anterior. Foram 19.093 procedimentos em diversas especialidades no ano passado. Em 2023 foram 14.174. Os dados são do Sistema de Gestão de Fila Cirúrgica de Campinas, criado em 2021 pela Secretaria de Saúde. O total é o maior da série e a diferença para 2023 chega a quase 5 mil cirurgias.

Saiba mais sobre esse aumento significativo e suas implicações no atendimento à saúde consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

