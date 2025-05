Óbitos no trânsito de Campinas caem 34% no primeiro trimestre Foto: Prefeitura de CampinasDoze vidas foram salvas em vias urbanas e rodovias de Campinas no... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h21 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasDoze vidas foram salvas em vias urbanas e rodovias de Campinas no primeiro trimestre de 2025. É o que aponta o Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Foram 23 vidas perdidas entre janeiro e março de 2025, número 34% menor do que o registrado no mesmo período de 2024 (35 mortes).

