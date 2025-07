Obra da nova represa de Santa Bárbara entra na fase final Foto: DAE/SBO O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste avança para... Portal Veloz|Do R7 22/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste avança para a fase final das obras da nova represa localizada na região do Parque das Águas. Com 97% dos serviços concluídos, o empreendimento representa um importante marco para a segurança hídrica do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em Portal Veloz:

Moradores de Americana relatam tremores e cobram fiscalização de pedreira na região do Pós-Anhanguera

Dias do Avós tem programação especial no Clube do Idoso de Sorocaba

Semana de aniversário de Sumaré tem programação especial para todos os públicos