Obra na Avenida da Amizade ampliará curva e facilitará o tráfego em Sumaré

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré iniciou uma importante intervenção na Avenida da Amizade, uma das vias mais movimentadas da cidade. As obras estão concentradas no canteiro central, que será reduzido estrategicamente para aumentar o ângulo de curva no local, facilitando o tráfego e garantindo mais segurança a motoristas e pedestres.

Para mais detalhes sobre essa importante obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

