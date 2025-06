Obras da BRK interditam Rua Moacyr de Barros Mugnani a partir de segunda (23) em Limeira Foto: Prefeitura de LimeiraA Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informa que a... Portal Veloz|Do R7 20/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraA Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informa que a Rua Moacyr de Barros Mugnani, no Jardim Odécio Degan, será interditada a partir de segunda-feira (23), das 7h às 17h, para execução de obras pela BRK Ambiental. A interdição ocorrerá entre as ruas Maria Vilma Buck Bertaia e Maria Talarico de Munno, até 4 de julho.

