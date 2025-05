Obras de recape avançam em vias de Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 09h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 09h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, segue com o cronograma de intervenções na malha viária da cidade. Nesta semana, a avenida 9 de Julho, que compreende do Castelinho até a Paulista, recebeu nova pavimentação e sinalização. Já foram finalizados serviços na rua Antonio Correa Barbosa, avenida Paulo de Moraes e Jaime Pereira e em toda a extensão da rotatória da Prefeitura, na Paulo de Moraes e na Presidente Kennedy. Entretanto, as equipes estão com obras iniciadas ou em fase de programação em outros bairros. Na rua Dom Pedro I, no bairro Alto, entre a avenida Independência e a rua Baroneza Dona Rita, serão executados serviços de drenagem. A rua Benjamin Constant recebe intervenções completas, com drenagem, reparo no asfalto, fresagem e novo pavimento. Uma das mais importantes vias de Piracicaba, a avenida Independência passa por fresagem e aplicação de massa asfáltica A avenida Independência, no bairro São Judas, também entra no pacote de melhorias com obras de drenagem e reparos no asfalto, seguidas de fresagem e recape. Já na avenida Brasília, no Parque Conceição, os trabalhos envolvem drenagem e reparo asfáltico. Na rua Emílio Bertozzi, no bairro Algodoal, as equipes atuarão na drenagem, fresagem e aplicação de novo asfalto. Já a avenida Comendador Luciano Guidotti vai passar por obras de drenagem, assim como a avenida Rio das Pedras. A avenida Duque de Caxias, no São Dimas, por sua vez, terá serviços de drenagem, fresagem e recapeamento. Avenida Nove de Julho, que vai do Castelinho até a Paulista, já foi concluída A Prefeitura reforça a necessidade de que moradores e visitantes evitem deixar seus veículos estacionados nas vias durante as obras, de forma a não interromper o andamento dos serviços de recape e não ocasionar em “recortes” no asfalto. A programação pode ser alterada a qualquer momento e pode incorrer em desvios e bloqueios para o trânsito. Na avenida Independência, as equipes atuam no trecho localizado no bairro São Judas

