Obras do Rodoanel Norte alcançam 51% de execução Foto: Governo de SPTrecho entre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra está 76% concluído... Portal Veloz|Do R7 29/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Governo de SPTrecho entre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra está 76% concluído e será inaugurado ainda neste ano, diz governo estadual As obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo por meio de Parceria Público-Privada (PPP), atingiram 51% de execução no mês de junho. Retomadas com seis meses de antecedência em relação ao prazo contratual, as intervenções no trecho entre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, que será entregue no segundo semestre deste ano, já alcançam 76% de avanço. Já o segundo trecho, entre a Rodovia Fernão Dias e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães — na ligação com o trecho oeste do Rodoanel —, está 39% concluído.

Para mais detalhes sobre o andamento das obras e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Telefone do Samu de Limeira está fora do ar; ligações devem ser encaminhadas ao 193

GM, VW, Stellantis e Toyota cobram governo sobre carros chineses montados no Brasil

Torcida do Corinthians esgota reservas de ingressos para decisão com o Palmeiras