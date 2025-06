Obras interditam trecho da Rua Dr. Antônio Frederico Ozanan a partir desta segunda (16) em Limeira Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos,... Portal Veloz|Do R7 16/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, iniciará nesta segunda-feira (16) a construção de um sarjetão no cruzamento da Rua Dr. Antônio Frederico Ozanan com a Rua João Jacon. Para a execução da obra, o trecho será interditado ao tráfego de veículos por uma semana. Os serviços incluem a abertura do pavimento, montagem de formas e ferragens, concretagem e acabamento final com aplicação de massa asfáltica.

Saiba mais sobre os detalhes da interdição e os desvios acessando a matéria completa no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Vereadores encontram estrutura precária e falta de insumos em unidades de saúde e cobram Prefeitura de Limeira

Só Cacareco estará na região do Santa Eulália nesta semana

Pacientes reclamam de espera de mais de três horas no Pronto-Socorro da Humanitária