Obras no Mercadão de Campinas são entregues, mas reabertura segue sem data definida
Portal Veloz|Do R7
02/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h17 )

Foto: Prefeitura de CampinasOs permissionários ainda estão fazendo readequações dos boxes para a abertura ao público A Prefeitura de Campinas realizou, na manhã da última quinta-feira (31), uma visita guiada ao Mercado Municipal, o Mercadão. As obras de revitalização foram concluídas, mas a reabertura integral do espaço agora depende da mudança dos permissionários para seus boxes. A maioria ainda está em reforma, de acordo com a administração municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o Mercadão de Campinas!

