Onça-parda é resgatada na pista em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaUma onça-parda (Puma concolor) foi resgatada na manhã desta quinta-feira, 15/05, no... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h04 )

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaUma onça-parda (Puma concolor) foi resgatada na manhã desta quinta-feira, 15/05, no bairro Santa Rosa (km 28 da Rodovia Fausto Santomauro), em Piracicaba, na pista sentido Rio Claro. O animal, que estava no canteiro lateral, foi identificado pelas equipes da concessionária do trecho, Via Colinas, capturado pelo Corpo de Bombeiros e removido emergencialmente para o Zoológico de Piracicaba. Não houve interdição de faixas nem congestionamento para o resgate.

