Onda de boatos sobre morte de Trump dispara buscas no Google, mas presidente é visto jogando golfe com netos
Os boatos em torno da saúde ou morte de líderes políticos costumam se espalhar rapidamente nas redes sociais, impulsionados pela falta de aparições públicas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Casa Branca neste sábado (30) para participar de uma partida de golfe na Virgínia, após ser alvo de uma onda de fake news nas redes sociais que espalharam rumores sobre sua morte.
Para mais detalhes sobre essa situação e as reações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
