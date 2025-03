Onda de calor: temperaturas chegam a quase 40°C, mas frente fria deve aliviar clima no país Tomaz Silva/Agência BrasilCidades do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia registraram...

Tomaz Silva/Agência BrasilCidades do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia registraram algumas das maiores temperaturas do Brasil nesta terça-feira (4). O município de Quaraí (RS) liderou o ranking com 39,9°C, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Simepar e Simagro.

