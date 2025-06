Ônibus cai em canal na avenida Ayrton Senna, zona oeste do Rio, e deixa mais de 40 pessoas feridas

Um ônibus da linha 880 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca) caiu em um canal que liga a Cidade de Deus à avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (17). O coletivo estava lotado no momento do acidente. 40 pessoas ficaram feridas, sendo 40 com ferimentos leves e 6 com ferimentos moderados.

Leia Mais em Portal Veloz: