Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo em Minas Gerais O retorno de um grupo de 48 torcedores do Cruzeiro para São João del-Rei, município...

O retorno de um grupo de 48 torcedores do Cruzeiro para São João del-Rei, município de Minas Gerais, terminou em pânico na noite de domingo (10). Isso porque o ônibus em que viajavam acabou tomado pelas chamas pouco depois de deixar Belo Horizonte — onde assistiram à derrota do time para o Santos no Mineirão. O incidente ocorreu na BR-040, próximo ao bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, e só deixou danos materiais e ao fornecimento de energia da região.

