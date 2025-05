Ônibus de Campinas recebem laços amarelos do movimento Maio Amarelo: combate à violência no trânsito Foto: Prefeitura de CampinasA mensagem de preservar a vida no trânsito do Movimento Maio Amarelo... Portal Veloz|Do R7 03/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasA mensagem de preservar a vida no trânsito do Movimento Maio Amarelo será levada aos usuários do transporte público coletivo pela Prefeitura de Campinas, por meio de uma parceria entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp). Ônibus do transporte público coletivo vão circular com laços amarelos em alusão ao movimento, durante todo o mês de maio, a partir desta quinta-feira, 1º de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações do Maio Amarelo!

Leia Mais em Portal Veloz:

Força-tarefa ambiental trabalha para reduzir danos após derramamento de combustível na Zeferino Vaz em Campinas

Prefeitura de Campinas marca presença na edição 2025 da Agrishow

Sanasa recebe prêmio por redução de perdas de água com uso de IA