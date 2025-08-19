Ônibus do transporte coletivo pega fogo em Campinas; ninguém ficou ferido
Na manhã desta terça-feira (19), um ônibus da linha 391 do transporte coletivo pegou fogo...
Na manhã desta terça-feira (19), um ônibus da linha 391 do transporte coletivo pegou fogo no distrito de Sousas, em Campinas (SP). O incidente ocorreu na Rua Walter Puggina. Segundo informações apuradas, o princípio de incêndio começou enquanto o veículo ainda estava em operação. Assim que as chamas foram percebidas, o motorista e os passageiros conseguiram evacuar o ônibus rapidamente e de forma segura. Ninguém ficou ferido.
Na manhã desta terça-feira (19), um ônibus da linha 391 do transporte coletivo pegou fogo no distrito de Sousas, em Campinas (SP). O incidente ocorreu na Rua Walter Puggina. Segundo informações apuradas, o princípio de incêndio começou enquanto o veículo ainda estava em operação. Assim que as chamas foram percebidas, o motorista e os passageiros conseguiram evacuar o ônibus rapidamente e de forma segura. Ninguém ficou ferido.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o incidente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o incidente.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: