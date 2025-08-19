Ônibus do transporte coletivo pega fogo em Campinas; ninguém ficou ferido Na manhã desta terça-feira (19), um ônibus da linha 391 do transporte coletivo pegou fogo... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na manhã desta terça-feira (19), um ônibus da linha 391 do transporte coletivo pegou fogo no distrito de Sousas, em Campinas (SP). O incidente ocorreu na Rua Walter Puggina. Segundo informações apuradas, o princípio de incêndio começou enquanto o veículo ainda estava em operação. Assim que as chamas foram percebidas, o motorista e os passageiros conseguiram evacuar o ônibus rapidamente e de forma segura. Ninguém ficou ferido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em Portal Veloz:

Registrar BO é primeiro passo: ‘Denuncie apesar do medo’, diz delegada de Defesa da Mulher

Fuvest abre inscrições para o vestibular 2026 da USP

Veículo capota e cai sobre linha férrea em Indaiatuba