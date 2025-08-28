Operação Carbono Oculto desmantela esquema bilionário de fraude em combustíveis no país
O trabalho identificou postos de combustíveis usados por organizações criminosas e levou à formação de...
O trabalho identificou postos de combustíveis usados por organizações criminosas e levou à formação de uma grande força-tarefa.
O trabalho identificou postos de combustíveis usados por organizações criminosas e levou à formação de uma grande força-tarefa.
Para saber mais sobre essa operação histórica e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para saber mais sobre essa operação histórica e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: