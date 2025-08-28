Operação contra fraudes em combustíveis revela infiltração de facção criminosa no setor sucroalcooleiro do interior de SP Divulgação/Receita FederalUma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) revelou a infiltração de uma facção criminosa em...

Divulgação/Receita FederalUma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) revelou a infiltração de uma facção criminosa em diversas áreas da economia no interior de São Paulo, com foco especial no setor de combustíveis e na cadeia produtiva do álcool. Batizada de Operação Carbono Oculto, a ação mobilizou cerca de 1.400 agentes públicos e cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em oito estados, com forte atuação em cidades do interior paulista.

