Operação da GAMA apreende drogas, munições e interdita adega no Jardim dos Lírios em Americana Cinco pessoas foram detidas e apresentadas a Polícia Civil durante Operação Azul Marinho na noite... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h57 )

Portal Veloz

Cinco pessoas foram detidas e apresentadas a Polícia Civil durante Operação Azul Marinho na noite desta segunda feira(19) no bairro Jardim dos Lírios, em Americana (SP). Equipes da Romu com subinspetor Siderlei, Aguilera, GCMs Elias, Procópio, apoio do Canil e operacional durante averiguação com apoio da cadela Hana em uma adega na Rua das Violetas, localizaram escondidos em um banheiro, 45 pedras de crack e dois projetis de fuzil cal. 762. As equipes também localizaram 29 maços de cigarros contrabandeados, dinheiro e bebidas de procedência duvidosa.

