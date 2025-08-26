Operação Estiagem 2025: reunião apresenta balanço parcial e destaca possibilidade de aumento de incêndios até setembro
A Defesa Civil também expediu 81 boletins de baixa temperatura e 18 de ondas de...
A Defesa Civil também expediu 81 boletins de baixa temperatura e 18 de ondas de frio.
A Defesa Civil também expediu 81 boletins de baixa temperatura e 18 de ondas de frio.
Para mais detalhes sobre as ações e previsões da Operação Estiagem 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre as ações e previsões da Operação Estiagem 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: