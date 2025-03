Operação Ferro-Velho interdita dois estabelecimentos irregulares em Sorocaba Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio do Setor de Fiscalização de Posturas... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio do Setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), interditou temporariamente, nesta quinta-feira (20), um ferro-velho que funcionava irregularmente no Jardim Itapemirim, Zona Oeste da cidade. Outro ponto, no Parque São Bento (Zona Norte), foi interditado na quarta-feira (19), também decorrente de Operação Ferro-Velho.

Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações no combate à irregularidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

São Pedro é palco de recorde paulista de voo livre com voo de 265 km de distância

Holambra abre processo seletivo para contratação de motoristas, pedreiro e faxineira; confira

Nova Odessa anuncia reajuste salarial de 5,06% aos servidores; Cesta Básica mensal salta 17,62%, para R$ 1.070