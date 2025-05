Operação Fluidez: faixa experimental para veículos é mantida no Terminal Ouro Verde Foto: Prefeitura de CampinasIniciada no dia 25 de abril, a “Operação Fluidez” realizada na avenida Ruy... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 08h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasIniciada no dia 25 de abril, a “Operação Fluidez” realizada na avenida Ruy Rodriguez vai ser mantida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) por mais um período experimental. A operação consiste na liberação controlada da faixa da direita para veículos particulares, junto ao novo Terminal BRT Ouro Verde, no sentido bairro – Centro, no pico da manhã, entre 6h e 8h, em dias úteis.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas será palco de encontro regional preparatório para a COP 30

Campinas busca empréstimo no PAC Continuado para compra de ônibus elétricos

Prefeitura de Campinas entrega novo ‘Parcão – Espaço pet’ no Jardim Icaraí