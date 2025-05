Operações integradas fiscalizam estabelecimentos alvo de denúncias e coíbem irregularidades de trânsito em Sorocaba Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio do Setor de Fiscalização de Posturas... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio do Setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), vistoriou 17 estabelecimentos alvos de denúncia de perturbação de sossego, durante ação no sábado (3). A iniciativa avançou pela madrugada deste domingo (4) e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), que também realizou operação integrada com a Polícia Militar (PM), para coibir irregularidades de trânsito na Zona Norte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Portal Veloz:

Em busca de um passeio na natureza? Existe uma floresta em plena Campinas

Obras na Tamoios reduzem viagem em 29 min e mudam rotina de moradores

Óbitos no trânsito de Campinas caem 34% no primeiro trimestre