Orquestra Educacional de Piracicaba abre temporada 2025 no domingo (4) A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) dá início à temporada de 2025 com o primeiro... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 08h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h01 ) twitter

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) dá início à temporada de 2025 com o primeiro concerto do ano, sob a regência do maestro Ivan Bueno. A apresentação acontecerá no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, no próximo domingo, dia 4 de maio, às 16 horas.

