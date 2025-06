Orquestra Rock faz, em Campinas, show imperdível em tributo ao Queen, com renda para o Boldrini Foto: Divulgação/Andrea de Lima No próximo dia 5 de julho, a partir das 20h, Campinas... Portal Veloz|Do R7 17/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/Andrea de Lima

No próximo dia 5 de julho, a partir das 20h, Campinas recebe a Orquestra Rock tocando os grandes clássicos de Fred Mercury e companhia, em um imperdível “Tributo ao Queen” com vocal e todo carisma do cantor Guga Costa. Uma noite para relembrar os grandes sucessos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Radio Ga Ga”, “We are the Champions”, “Love of my Life”, “Crazy Litlle Thing Called Love”, “I Want to Break Free” e muito mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz!

Leia Mais em Portal Veloz:

Rio Claro terá final de semana com balonismo

Jovem é atropelado por viatura do BAEP durante fuga e acaba preso por tráfico em Limeira

Limeira registra mais dois óbitos por dengue; total de mortes pela doença sobe para seis