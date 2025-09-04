Ossadas humanas são encontradas em Piracicaba; uma delas estava acompanhada de bilhete Morador encontra carne em decomposição com bilhete indicando que seria de homem desaparecido; Polícia localiza... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 08h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Morador encontra carne em decomposição com bilhete indicando que seria de homem desaparecido; Polícia localiza duas ossadas em região de mata

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa chocante descoberta.

Leia Mais em Portal Veloz:

STJ rejeita recurso da defesa e mantém Robinho preso por estupro coletivo

TJ declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi em SP

Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos