Pacientes do HM de Itu agora podem receber visitas dos seus pets; entenda Foto: Prefeitura de ItuOs pacientes internados no Hospital Municipal de Itu já podem receber visitas... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de ItuOs pacientes internados no Hospital Municipal de Itu já podem receber visitas dos seus animais de estimação. A ação faz parte do projeto Visitas Pet, implantado pela Comissão de Humanização do Hospital Municipal de Itu (HMI) e pela diretoria da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, administradora do hospital por meio de contrato de gestão junto à Prefeitura de Itu.

Saiba mais sobre essa emocionante iniciativa e como ela pode beneficiar os pacientes no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Jaguariúna começa distribuição dos carnês do IPTU 2025 nesta quarta (12)

Após registrar de mais de mil casos de dengue em 2025, Itu recebe representantes do Governo de SP em reunião sobre arboviroses

Receita Federal anuncia regras para o Imposto de Renda de 2025 nesta quarta (12)