Paço Municipal terá ação de conscientização sobre doação de sangue nesta sexta-feira

Iniciativa do Irmãos Penteado e da São Leopoldo Mandic tem apoio do programa SerSol e faz parte da programação do Junho Vermelho. Nesta sexta-feira, 13 de junho, o Paço Municipal recebe uma ação de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Profissionais do Banco de Sangue do Hospital Irmãos Penteado e estudantes da Faculdade São Leopoldo Mandic estarão no local para tirar dúvidas de quem circular pelo prédio e tiver interesse em se tornar doador. A iniciativa conta com o apoio do programa SerSol e integra a programação da campanha Junho Vermelho, dedicada à mobilização nacional pela doação voluntária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa importante ação!

